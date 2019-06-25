Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Официальный представитель первой леди США Мелании Трамп Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома. На этом посту она сменит Сару Сандерс.
«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарём и директором по коммуникациям Белого дома», — сообщила супруга американского президента на своей странице в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Сандерс в конце июня покинет свой пост. При этом он выразил надежду на то, что она выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора штата Арканзас.
Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера.ОбществоВласть
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