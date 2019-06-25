В Росприроднадзоре по РТ обсудили проблемы реализации мусорной реформы — видео

Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по РТ обсудили ряд проблемных вопросов, которые связаны с мусорной реформой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний день в республике действуют 49 мусорных полигонов, из них 12 до сих пор не получили лицензию на работу.

Также стало известно, что договоры с региональными операторами на вывоз мусора подписали только половина предприятий республики. В итоге несанкционированных свалок в республике становится больше.

Ранее сообщалось, что после старта мусорной реформы в Татарстане неожиданно обнаружились грубые перекосы в бюджетном регулировании «мусорных» платежей на уровне почти всех муниципалитетов. В казанском Кремле заявили, что власти Татарстана изучают вопрос о перерасчете тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами.

