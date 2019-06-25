В Татарстане впервые произвели более 4 тысяч тонн молока в сутки

Сегодня, 25 июня, в Республике Татарстан впервые было произведено более 4 тыс. тонн молока в сутки. Об этом на рабочем совещании с сельхозуправлениями районов рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Назип Хазипов.



Среди районов, внесших значительный вклад в достижение рекордного показателя, Хазипов отметил Атнинский, Кукморский и Балтасинский районы.



На сегодняшний день в Кукморском районе производится 277 тонн молока в сутки, в Балтасинском — 258 тонн молока, а в Атнинском — 219 тонн молока. Кроме того, на прошлой неделе Актанышский район стал четвертым районом, в котором производится более 200 тонн молока в день, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.



Ранее сообщалось, что по итогам I квартала 2019 года в Татарстане выручка хозяйств от продажи сырого молока составила почти 7 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

