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В Башкирии объявлены в розыск дети кассира, укравшей 25 млн рублей

15:33, 16.06.2019
В Башкирии объявлены в розыск дети кассира, укравшей 25 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Полиция Башкирии объявила в розыск детей кассира, обвиняемой в хищении крупной суммы денег из кассы банка.

На сайте регионального МВД появилась ориентировка на детей 35-летней кассира из Салавата Луизы Хайруллиной. Полицейские объявили в розыск детей женщины — 12-летнюю Регину и 8-летнюю Елену Хайрулинных.

Напомним, в конце июня 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы «Россельхозбанка» порядка 25 млн рублей. После чего местонахождение женщины не удалось установить.

Общество Башкортостан
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