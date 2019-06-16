В Башкирии объявлены в розыск дети кассира, укравшей 25 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск детей кассира, обвиняемой в хищении крупной суммы денег из кассы банка.

На сайте регионального МВД появилась ориентировка на детей 35-летней кассира из Салавата Луизы Хайруллиной. Полицейские объявили в розыск детей женщины — 12-летнюю Регину и 8-летнюю Елену Хайрулинных.

Напомним, в конце июня 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы «Россельхозбанка» порядка 25 млн рублей. После чего местонахождение женщины не удалось установить.