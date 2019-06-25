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Болгарин Цветан Соколов стал новичком казанского «Зенита»

15:20, 25.06.2019
Болгарин Цветан Соколов стал новичком казанского «Зенита»
Фото: zenit-kazan.com

Очередным новичком казанской команды стал болгарский диагональный Цветан Соколов.

29-летний болгарин имеет большой опыт выступления в топовых европейских клубах. По числу медалей в Лиге чемпионов (7) он уступает только Османи Хуанторене и Максиму Михайлову (по 8). Именно позицию Михайлова Соколов должен закрыть в казанском «Зените», так как Максим в следующем сезоне будет выступать на позиции доигровщика.

В прошедшем сезоне Соколов помог «Чивитанове» выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов, причем в финале самого престижного еврокубка Цветан обыграл как раз казанскую команду. В прошлом году в Финале четырех Лиги чемпионов в Казани был признан лучшим диагональным.

Цветан — второй болгарский легионер в истории «Зенита». Три сезона (2014—2017) в Казани выступал его партнер по национальной сборной, либеро Теодор Салпаров.

— Мы рады снова приветствовать Цветана в Казани. Желаем хорошей игры и больших побед в составе «Зенита»! Добре дошли! — сообщается на официальном сайте казанской команды.

Накануне клуб объявил о переходе доигровщика сборной России Федора Воронкова.

СпортВолейбол Татарстан
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