Болгарин Цветан Соколов стал новичком казанского «Зенита»

Очередным новичком казанской команды стал болгарский диагональный Цветан Соколов.



29-летний болгарин имеет большой опыт выступления в топовых европейских клубах. По числу медалей в Лиге чемпионов (7) он уступает только Османи Хуанторене и Максиму Михайлову (по 8). Именно позицию Михайлова Соколов должен закрыть в казанском «Зените», так как Максим в следующем сезоне будет выступать на позиции доигровщика.



В прошедшем сезоне Соколов помог «Чивитанове» выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов, причем в финале самого престижного еврокубка Цветан обыграл как раз казанскую команду. В прошлом году в Финале четырех Лиги чемпионов в Казани был признан лучшим диагональным.



Цветан — второй болгарский легионер в истории «Зенита». Три сезона (2014—2017) в Казани выступал его партнер по национальной сборной, либеро Теодор Салпаров.



— Мы рады снова приветствовать Цветана в Казани. Желаем хорошей игры и больших побед в составе «Зенита»! Добре дошли! — сообщается на официальном сайте казанской команды.

Накануне клуб объявил о переходе доигровщика сборной России Федора Воронкова.

