«Зенит-Казань» объявил о переходе доигровщика сборной России

Волейбольный «Зенит-Казань» официально объявил о первом новичке нынешнего межсезонья. Состав казанского клуба пополнил 23-летний доигровщик Федор Воронков.



Федор — воспитанник барнаульской школы «Заря Алтая», заниматься волейболом он начал в городе Новоалтайске у тренера Юрия Братухина. Четыре сезона (2012—2016) Воронков играл в высшей лиге Б за «Университет» из Барнаула, а затем перешел в выступающую в суперлиге «Нову» (2016—2019). В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышевска.



В составе молодежной сборной России игрок становился серебряным призером чемпионата мира U-23 (2017). Сейчас Воронков выступает в составе национальной команды в Лиге наций. Федор дебютировал в сборной России 9 июня этого года в матче с Италией (3:0).