Новости спорта

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Зенит-Казань» объявил о переходе доигровщика сборной России

18:10, 24.06.2019
«Зенит-Казань» объявил о переходе доигровщика сборной России
Фото: zenit-kazan.com

Волейбольный «Зенит-Казань» официально объявил о первом новичке нынешнего межсезонья. Состав казанского клуба пополнил 23-летний доигровщик Федор Воронков.

Федор — воспитанник барнаульской школы «Заря Алтая», заниматься волейболом он начал в городе Новоалтайске у тренера Юрия Братухина. Четыре сезона (2012—2016) Воронков играл в высшей лиге Б за «Университет» из Барнаула, а затем перешел в выступающую в суперлиге «Нову» (2016—2019). В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышевска.

В составе молодежной сборной России игрок становился серебряным призером чемпионата мира U-23 (2017). Сейчас Воронков выступает в составе национальной команды в Лиге наций. Федор дебютировал в сборной России 9 июня этого года в матче с Италией (3:0).

СпортВолейбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров