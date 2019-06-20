Суды удовлетворили более 3 тысяч исков АСВ к должникам банка «Спурт» на 9,7 млрд рублей

Суды удовлетворили в полном объеме или частично 3 012 исковых заявлений конкурсного управляющего банка «Спурт» Агенства по страхованию вкладов (АСВ) к должникам кредитной организации на общую сумму 9,7 млрд рублей.

Всего по состоянию на 1 июня 2019 годы в суды подано 3 751 исковое заявление на общую сумму 13,45 млрд рублей.

Отказано в удовлетворении или прекращено производство по пяти исковым заявлениям на сумму 276,424 млн рублей, оставлено без рассмотрения пять исковых заявлений на сумму 2,2 млн рублей. На рассмотрении в судах находятся 729 исковых заявлений на сумму более 1,4 млрд рублей.



Кроме того, АСВ сообщает, что на 1 июня 2019 года на расчеты с кредиторами первой очереди направлены денежные средства в размере 1,6 млрд рублей.



Ранее стало известно, что АСВ выплатит 20% требований кредиторов банка «Спурт».

