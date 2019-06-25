Грузинский парламент назначил нового спикера
Новым председателем парламента Грузии стал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе. За него проголосовало большинство депутатов.
Таким образом, Талаквадзе утвержден спикером и примет должность после ухода с поста Ираклия Кобахидзе.
«В поддержку проголосовали 94 депутата, ни одного голоса против. Желаем вам успехов», — приводит «РИА Новости» слова вице-спикера парламента Тамар Чугошвили.
Напомним, что Кохабидзе ушел в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси 21 июня. Поводом для массовых волнений стало присутствие российской делегации на Православной межпарламентской ассамблее. Оппозиционные депутаты возмутились тем, что глава российской делегации занял кресло спикера.
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