Два журналиста из Татарстана победили в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы. Первое место в номинации «Интернет-СМИ» заняла корреспондент ИА «Татар-информ» Диана Авакян. Вместе с победителями других номинаций она посетит штаб-квартиру компании Ericsson в Швеции.

На конкурсе было представлено свыше 1 800 работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и «ТВ и радио» (478 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные медиа» — 131 публикация. В спецноминации «5G — платформа новых возможностей» от партнера конкурса — компании Ericsson — журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» — 88.

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