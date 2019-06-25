СМИ: Неймар согласился вернуться в «Барселону» на более низкую зарплату

Бразильский футболист Неймар решил вернуться из французского «Пари Сен-Жермен» в испанскую «Барселону». При этом он согласился получать на 12 млн евро меньше.

Как сообщает испанское издание Sport, ПСЖ платит звездному форварду 36,8 млн евро за сезон, а контракт с «Барсой» предполагает выплаты в 24 млн евро.

Кроме того, Неймар согласился отозвать иск против клуба, чтобы тот выплатил ему бонусы за продление контракта.

Издание утверждает, что если контракт с «Барселоной» сорвется, то бразилец отдаст предпочтение мадридскому «Реалу».

Напомним, что Неймар играл в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. Затем он перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. Соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2022 года.