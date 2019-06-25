Глава «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование крушения SSJ100

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев впервые публично высказался о ходе расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Он подчеркнул, что у компании немало вопросов к Международному авиационному комитету (МАК).

«МАК опубликовал предварительный отчет катастрофы, к нам много вопросов, и у нас много вопросов», — приводят его слова «Ведомости».

Такое заявление он сделал на годовом собрании акционеров перевозчика. Оно проходит в главном офисе «Аэрофлота» в деревне Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево».

Резкое снижение чистой прибыли (с 23 до 5,7 млрд рублей в 2018 г.) Савельев объяснил беспрецедентным подорожанием керосина и девальвацией рубля: топливо подорожало на 36%, что привело к 48 млрд рублей дополнительных расходов, его доля в себестоимости достигает примерно 30%. Половина расходов группы номинирована или привязана к валюте, добавил Савельев.