Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля отремонтируют за 137 млн рублей

ГИСУ РТ разместило заявку на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Максимальная цена контракта — 137 027 490 рублей. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Заявки можно подавать до 10 июля. Согласно размещенным документам, источник финансирования — бюджет Татарстана. Начало выполнения работ — с момента заключения контракта. Окончание выполнения работ запланировано на 31 мая 2020 года. В документации размещено восемь ведомостей объемов работ. Ремонтно-реставрационные работы разбиты по разделам: стены, потолок, реставрация лепнины и позолоты и другие.

