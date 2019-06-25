В России предложили включить обезличенные металлические счета в систему страхования вкладов
В России могут включить обезличенные металлические счета граждан в систему страхования вкладов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации. В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодня объем средств граждан на обезличенных металлических счетах оценивается на уровне 100—150 млрд рублей, что составляет 1,6—2,4% от общей величины вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах.
Нововведение позволит повысить привлекательность данного инструмента инвестирования для россиян и будет способствовать реализации его потенциала как средства сбережения, считают авторы законопроекта.
Стоит отметить, что предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей.
Напомним, ранее жители России рассказали, в какой валюте хранят сбережения.
Справка
Обезличенный металлический счет — счет, открываемый в банке для учета движения металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по их привлечению и размещению.
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