В России предложили включить обезличенные металлические счета в систему страхования вкладов

В России могут включить обезличенные металлические счета граждан в систему страхования вкладов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации. В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодня объем средств граждан на обезличенных металлических счетах оценивается на уровне 100—150 млрд рублей, что составляет 1,6—2,4% от общей величины вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах.

Нововведение позволит повысить привлекательность данного инструмента инвестирования для россиян и будет способствовать реализации его потенциала как средства сбережения, считают авторы законопроекта.

Стоит отметить, что предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей.

Напомним, ранее жители России рассказали, в какой валюте хранят сбережения.