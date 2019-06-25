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Новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле

09:58, 25.06.2019
Новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле
Фото: flickr.com

Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на перспективной колесной платформе «Бумеранг» приступит к государственным испытаниям этим летом.

В настоящее время завершаются предварительные испытания платформы «Бумеранг». После получения необходимых документов начнется тестирование БТР. Предварительная дата — июль текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на Военно-промышленную компанию (ВПК).

Унифицированная платформа шифра «Бумеранг» позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты, боевую машину с тяжелым вооружением и другие.

БТР на основе УБП «Бумеранг» предназначен для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды.

Напомним, в России в 2020 году начнется производство самоходного арторудия «Лотос».

ПромышленностьОПК
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