Новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле

Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на перспективной колесной платформе «Бумеранг» приступит к государственным испытаниям этим летом.

В настоящее время завершаются предварительные испытания платформы «Бумеранг». После получения необходимых документов начнется тестирование БТР. Предварительная дата — июль текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на Военно-промышленную компанию (ВПК).

Унифицированная платформа шифра «Бумеранг» позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты, боевую машину с тяжелым вооружением и другие.

БТР на основе УБП «Бумеранг» предназначен для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды.

Напомним, в России в 2020 году начнется производство самоходного арторудия «Лотос».