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В России в 2020 году начнется производство самоходного арторудия "Лотос"

17:32, 21.04.2019
В России в 2020 году начнется производство самоходного арторудия
Фото: скриншот instagram.com

Серийное производство новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 "Лотос", разрабатываемого АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в состав Госкорпорации Ростех), начнется в 2020 году.

Максимальная дальность стрельбы нового образца военной техники составляет 13 км, а прицельная скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. 

Масса САО составляет 18 тонн. Военная техника способна передвигаться со скоростью до 70 км/ч. При этом допускается транспортировка "Лотоса" военно-транспортной авиацией и десантирование парашютным способом, сообщается  на официальной странице госкорпорации "Ростех" в Instagram.

Ранее стало известно, что головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний.

ПромышленностьОПК
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