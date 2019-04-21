В России в 2020 году начнется производство самоходного арторудия "Лотос"

Серийное производство новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 "Лотос", разрабатываемого АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в состав Госкорпорации Ростех), начнется в 2020 году.

Максимальная дальность стрельбы нового образца военной техники составляет 13 км, а прицельная скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту.

Масса САО составляет 18 тонн. Военная техника способна передвигаться со скоростью до 70 км/ч. При этом допускается транспортировка "Лотоса" военно-транспортной авиацией и десантирование парашютным способом, сообщается на официальной странице госкорпорации "Ростех" в Instagram.



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