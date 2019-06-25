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Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма

09:53, 25.06.2019
Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма
Фото: pixabay.com

Указ президента РФ «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020—2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает «Коммерсантъ».

В ней должна быть повышена постоянная часть оклада. На это пойдут средства, которые удалось сэкономить в рамках сокращения госаппарата. Но кроме улучшения оплаты труда, госслужащих ждет ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию. Также одно из направлений реформы — создание отдельного ресурса для профессионального развития госслужащих.

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