Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма

Указ президента РФ «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020—2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает «Коммерсантъ».

В ней должна быть повышена постоянная часть оклада. На это пойдут средства, которые удалось сэкономить в рамках сокращения госаппарата. Но кроме улучшения оплаты труда, госслужащих ждет ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию. Также одно из направлений реформы — создание отдельного ресурса для профессионального развития госслужащих.