В Госдуме РФ предложили создать шорт-лист дефицитных рабочих профессий

В России может появиться шорт-лист дефицитных рабочих профессий. Соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.

По его словам, нововведение поможет снизить уровень молодежной безработицы и повысить имидж рабочих профессий. Он пояснил, что сегодня молодые люди не настроены осваивать рабочие профессии, а стремятся к обучению в вузах.

Также Зубарев предложил обновить образовательные программы средних специальных учебных заведений, наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий, передает RT.

Отмечается, что шорт-лист необходимо сформировать совместно с предприятиями и экспертами.

Напомним, ранее Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин в России.