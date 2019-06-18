Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин

Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.

Согласно статистике, больше всего женщин (4,7 млн) трудятся продавцами. Далее идут специалисты в области образования (3,7 млн), бизнеса и администрирования (3,3 млн) и административной сферы, имеющие среднее образование (2,2 млн).

Менее популярные профессии — уличный торговец (10 тысяч), специалист-техник информационно-коммуникационных технологий (31 тысяча), сборщик (50 тысяч), эксперт в области электротехники и электроники (92 тысячи).

Наиболее популярная сфера деятельности у мужчин в России — водители и операторы подвижного оборудования (6,6 млн). На втором месте — рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (3,8 млн), а также в строительстве (2,2 млн).

Аналогичный показатель у охранников (2,2 млн), затем идут специалисты в области науки и техники (2,1 млн), пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Меньше всего мужчин работали уличными торговцами (10 тысяч), помощниками в приготовлении пищи (14 тысяч), работниками, оказывающими услуги по индивидуальному уходу (37 тысяч) и офисными служащими (47 тысяч).

Напомним, ранее эксперты назвали регионы России, где больше всего вырастут зарплаты.