В Гидрометцентре обозначали сроки наступления самых жарких дней лета в России
Самые жаркие дни лета наступят в России с 26 июля по 5 августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Причиной потепления в конце лета специалист называет то, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши, который окончательно прогреется после 20 июля.
«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», — цитирует Вильфанда «РГ».
Также он добавил, что в Приморье и южных регионах страны самым теплым месяцем будет именно август.
Напомним, ранее в Роскачестве назвали напитки, которые помогут справиться с жаждой в жару.Общество
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