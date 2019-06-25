В Гидрометцентре обозначали сроки наступления самых жарких дней лета в России

Самые жаркие дни лета наступят в России с 26 июля по 5 августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Причиной потепления в конце лета специалист называет то, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши, который окончательно прогреется после 20 июля.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», — цитирует Вильфанда «РГ».

Также он добавил, что в Приморье и южных регионах страны самым теплым месяцем будет именно август.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали напитки, которые помогут справиться с жаждой в жару.