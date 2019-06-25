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Илон Маск назвал главные проблемы человечества

06:24, 25.06.2019
Илон Маск назвал главные проблемы человечества
Фото: flickr.com

Руководитель американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск высказал свое мнение об основных проблемах человечества.

По его словам, уже через 30 лет люди столкнутся с тем, что в мире начнется сокращаться население. Также он отметил старение человечества, подчеркнув, что демографическая ситуация будет походить на перевернутую пирамиду, где молодым почти не останется места, пишет Business Insider.

Также Маск добавил, что миру не грозит перенаселение, так как количество людей растет очень низкими темпами.

Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою главную ошибку в карьере.

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