Билл Гейтс назвал свою главную ошибку в карьере

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает своей главной ошибкой в карьере то, что он позволил Google приобрести и развить операционную систему Android.

По словам Гейтса, если бы его компания взяла под крыло Android, то она бы стала «победителем». Он пояснил, что конкурентом Android является iOS от компании Apple.

«На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? 400 млрд долларов, которые просто переместились бы от компании G [Google] компании M [Microsoft]», — сказал Гейтс телеканалу Fox Business.

Стоит отметить, что Android изначально разрабатывалась одноименной компанией. В 2005 году она была приобретена Google за 50 млн долларов.

Напомним, весной этого года состояние Билла Гейтса через 20 лет вновь превысило 100 млрд долларов. На сегодня основатель Microsoft занимает вторую строчку в списке самых богатых людей планеты. Он уступает создателю Amazon Джеффу Безосу с 105 млрд долларами.