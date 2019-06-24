Эксперты заявили, что процент среднего класса в России сократился до минимума за 15 лет

В прошлом году к среднему классу отнесли себя 30% россиян.

Как сообщает РБК со ссылкой на обзор Альфа-банка, это минимальный показатель за 15 лет. Доля среднего класса сократилась по сравнению с 2014 годом на 7%.



РБК отмечает, в последние годы средний класс стал более уязвимым из-за экономических проблем и начал утрачивать свою значимость. Среди его особенностей в России называются высокие траты на питание и большая доля госслужащих, хотя в других странах средний класс ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями.

Стоит отметить, что по результатам опроса «Потребительский индекс Иванова», проведенного по заказу «Сбербанк CIB», доля россиян в 2018 году, относящих себя к среднему классу, составила 47%.