47% россиян назвали себя средним классом

По итогам 2018 года доля россиян, относящих себя к среднему классу, составила 47%. Это на 13% меньше по сравнению с 2014 годом (60%), свидетельствуют результаты опроса «Потребительский индекс Иванова», проведенного по заказу «Сбербанк CIB».

Доля жителей России, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, выросла за 4 года с 35% до 48%, передают «Ведомости».

Ранее аналитики сообщили, что 3% самого богатого населения России имеют 89% всех финансовых активов и наличных сбережений, а также 92% всех срочных вкладов.