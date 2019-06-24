ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррель

Банк России допустил снижение цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 за баррель.

Вывод содержится в рисковом сценарии развития экономики, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

В дальнейшем, как отмечается в тексте, цены на нефть по этому сценарию должны закрепиться на уровне 35 долларов за баррель из-за ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительного роста добычи вне ОПЕК.



Ранее Всемирный банк в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Среди них есть и резкое падение цен на нефть.