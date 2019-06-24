Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «жестких» санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Как сообщает AP со ссылкой на слова американского лидера, санкции США могут длиться «годы».
Накануне Трамп анонсировал новые санкции в отношении Ирана.
«Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — и чем скорее, тем лучше!» — написал Трамп в Twitter.
Отношения между двумя странами значительно ухудшились после инцидентов с танкерами в Оманском заливе. В мае были атакованы четыре танкера. Два из них шли под флагами Саудовской Аравии, еще два — Норвегии и ОАЭ. Американская разведка утверждает, что взрывы были организованы именно Ираном.ОбществоВласть
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