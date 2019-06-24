СМИ: рабочих завода Ford во Всеволожске заставили сидеть в столовой за отказ увольняться

Фото: Максим Платонов

Работников завода Ford во Всеволожске Ленинградской области обязали каждый рабочий день приходить на завод и все время проводить только в столовой.

«Они хотят, чтобы их уволили по сокращению. Работодатель переводит их на 2/3 оклада и переводит в «простой». Но требует, чтобы люди приезжали на предприятие каждый день и находились там на территории столовой», — цитирует «МБХ медиа» экс-работника Ford Михаила Сергеева.

По его словам, Ford таким образом старается заставить этих людей подписать программу добровольного увольнения.



Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Это заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

Ранее сообщалось, что Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил, что компания полностью погасила кредит перед Внешэкономбанком, поэтому процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться через объявление торгов.