Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие пять лет власти не намерены сокращать количество бюджетных мест в государственных вузах.
Ожидаемое сокращение — до 491 тысячи мест к 2024 году — обусловлено демографической ситуацией, заявила она на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ-2019.
«Никакие нормативные документы с точки зрения закона об образовании — это 800 студентов на 10 тысяч населения — мы менять не собираемся», — передает слова чиновницы ТАСС.
Вице-премьер напомнила, что к предыдущему году прогнозировалось 499 тысяч, но контрольные цифры составили 518,4 тысячи мест.
Напомним, что Голикова также назвала самые популярные предметы за период ЕГЭ 2019 года.ОбществоОбразование
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