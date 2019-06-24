Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие пять лет власти не намерены сокращать количество бюджетных мест в государственных вузах.

Ожидаемое сокращение — до 491 тысячи мест к 2024 году — обусловлено демографической ситуацией, заявила она на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ-2019.

«Никакие нормативные документы с точки зрения закона об образовании — это 800 студентов на 10 тысяч населения — мы менять не собираемся», — передает слова чиновницы ТАСС.

Вице-премьер напомнила, что к предыдущему году прогнозировалось 499 тысяч, но контрольные цифры составили 518,4 тысячи мест.

Напомним, что Голикова также назвала самые популярные предметы за период ЕГЭ 2019 года.