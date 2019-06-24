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Ак Барс Банк открывает спецсчета участникам госзакупок

15:48, 24.06.2019

Правительство России включило Ак Барс Банк в перечень кредитных организаций, отобранных для работы в системе государственных закупок.

Ак Барс Банк подписал соглашения со всеми операторами электронных площадок,
утвержденными распоряжением Правительства РФ № 1447-р от 12 июля 2018 года.
Теперь клиенты могут открыть в отделениях банка специальные счета,
предназначенные для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в электронных процедурах, осуществляемых в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ.

«Мы рады помочь предпринимателям своевременно предоставлять обеспечение
заявок при участии в закупках, что позволит им получить новые контракты и
развивать бизнес. Ак Барс Банк не просто создает новые продукты, а
стремится создавать экосистему, в которой клиенты банка закрывают комплекс
своих финансовых потребностей. Ввод сервиса по открытию специальных счетов
замыкает цепочку финансовых услуг банка при осуществлении поставщиком
полного цикла госзаказа от участия в тендере до полного исполнения
контракта», — комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки
продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Подробнее с информацией по спецсчетам можно ознакомиться здесь.

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