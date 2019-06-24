Ак Барс Банк открывает спецсчета участникам госзакупок

Правительство России включило Ак Барс Банк в перечень кредитных организаций, отобранных для работы в системе государственных закупок.



Ак Барс Банк подписал соглашения со всеми операторами электронных площадок,

утвержденными распоряжением Правительства РФ № 1447-р от 12 июля 2018 года.

Теперь клиенты могут открыть в отделениях банка специальные счета,

предназначенные для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки

на участие в электронных процедурах, осуществляемых в рамках 44-ФЗ и

223-ФЗ.



«Мы рады помочь предпринимателям своевременно предоставлять обеспечение

заявок при участии в закупках, что позволит им получить новые контракты и

развивать бизнес. Ак Барс Банк не просто создает новые продукты, а

стремится создавать экосистему, в которой клиенты банка закрывают комплекс

своих финансовых потребностей. Ввод сервиса по открытию специальных счетов

замыкает цепочку финансовых услуг банка при осуществлении поставщиком

полного цикла госзаказа от участия в тендере до полного исполнения

контракта», — комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки

продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.



Подробнее с информацией по спецсчетам можно ознакомиться здесь.