Миодраг Божович: «Крылья Советов» никого не подписали, только работаем в этом направлении»

Перед отправлением на австрийский сбор главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил на вопросы клубного телевидения:

— Не так давно у команды закончился отпуск. Как провели его вы?

— Быстро могу сказать. Три дня был в Сербии, затем одну неделю в Черногории — и все, отпуск закончился.

— Насколько были довольны физическим состоянием игроков после выхода из отпуска?

— У них было не так много времени на отдых, поэтому им не нужно было упорно заниматься в отпуске. Необходимо было отдохнуть как физически, так и психологически.



— Чем был обусловлен выбор Австрии в качестве места проведения сборов и по какому принципу вы выбирали спарринг-партнеров?

— Сколько лет я работаю в России — с любой командой мы готовимся к сезону в Австрии. Прежде всего потому, что там очень хорошие условия для работы и хорошая погода для физической нагрузки. А противников иногда невозможно выбрать. Я предполагаю, чтобы сначала были не сильные соперники. Но трудно найти подходящего противника. В этот раз у нас в соперниках хорошие команды, игры с которыми дадут возможность показать, насколько мы готовы к сезону.

— Насколько существенными будут изменения в составе и по какому принципу будет проходить комплектование команды?

— Сколько будет изменений — посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усилять позиции, которые в этом нуждаются.



Напомним, что в минувшем сезоне самарский клуб занял 13-е место и играл в стыковых матчах с «Нижним Новгородом». По сумме двух матчей (3:1, 0:1) «Крылья Советов» остались на будущий сезон в РПЛ.