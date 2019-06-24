В бюджет Татарстана поступило более 7 млрд рублей на реализацию национальных проектов

В бюджет Республики Татарстан поступило 7,3 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом сегодня в Госсовете РТ на совещании по визиту группы контроля президиума Генсовета «Единой России» за исполнением нацпроектов сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.



По словам министра, в этом году Татарстан направит на реализацию нацпроектов 21,4 млрд рублей, из них — 16,8 млрд рублей из средств федерального бюджета, 4,6 млрд рублей из бюджета республики.



Абдулганиев отметил, что больше всего средств будет направлено на нацпроекты «Образование» и «Демография». В течение трех лет на реализацию пяти проектов в рамках нацпроекта «Демография» будет выделено 7 млрд рублей. На реализацию нацпроекта «Образование» за тот же период направят 6,6 млрд рублей.



Кроме того, 5,8 млрд рублей за три года будет выделено на нацпроект «Экология», в рамках которого предусмотрены мероприятия по оздоровлению реки Волга, передает пресс-служба Госсовета РТ.



Ранее председатель парламента Республики Татарстан Фарид Мухаметшин рассказал, что на реализацию нацпроектов в Татарстане за три года направят 44,6 млрд рублей.

