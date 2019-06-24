«Ростех» покажет двуствольный автомат на форуме «Армия-2019»

ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех») представит на форуме «Армия-2019» экспериментальный двуствольный автомат АО-36, разработанный еще в 1965 году.

«Центральным экспонатом станет разработанный в 1965 году двуствольный 5,6-миллиметровый автомат АО-36», — говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Автомат будет представлен в рамках ретроэкспозиции неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960—1980-х годах. Посетители также смогут увидеть «автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство», уточняется в пресс-релизе.

Автомат АО-36 конструкции Симонова и Ткачева был создан для решения задачи кучности стрельбы. Инженеры пришли к выводу, что такая конструкция повышает кучность стрельбы в 3,5 раза по сравнению с АКМ калибра 7,62 мм.