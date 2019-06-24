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Путин приедет в Башкирию 26 июня

10:35, 24.06.2019
Путин приедет в Башкирию 26 июня
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет в Уфе заседание Госсовета РБ в среду, 26 июня. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве.

Тема заседания Госсовета не называется, но, предварительно, речь пойдет о транспортных делах в республике, в частности, о развитии национальной сети автомобильных дорог на территории России.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин посетит в июле Башкирию, чтобы изучить концепцию геопарка «Торатау».

ОбществоВласть Башкортостан
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