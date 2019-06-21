Минниханов принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО, которое проходило в Уфе, сообщает пресс-служба президента РТ.
Заседание посвятили экологической тематике. Поднимались вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, оздоровления Волги. С докладами на заседании выступили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на XXX партконференции ТРО ВПП «Единая Россия» особо обратил внимание на поддержку татарстанцами деятельности президента России Владимира Путина.
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