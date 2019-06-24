Председателем совета директоров «Ак Барс» Банка переизбран Валерий Сорокин

Совет директоров «Ак Барс» Банка принял решение переизбрать председателем Валерия Сорокина.

Этот вопрос рассматривался на заседании совета, прошедшем 21 июня, следует из сообщения кредитной организации, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Также принято решение прекратить полномочия члена совета директоров Владимира Демушкина. Он уволился из банка еще 11 июня.

Кроме того, совет принял в члены правления кредитной организации Александра Меленкина.

Напомним, что 20 июня прошло собрание акционеров главного татарстанского банка «Ак Барс». На нем президент РТ Рустам Минниханов поручил руководству банка удвоить чистую прибыль до 5 млрд рублей.