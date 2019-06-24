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Цены на билеты в плацкарт могут вырасти из-за предложения ФАС реформировать тарифы

09:42, 24.06.2019
Цены на билеты в плацкарт могут вырасти из-за предложения ФАС реформировать тарифы
Фото: pixabay.com

Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах рискуют вырасти из-за предложения ФАС перестать субсидировать перевозки в подобных вагонах в целом, сообщает «Коммерсантъ».

Предлагается взамен выделить несколько «социально значимых» направлений, на которые станут направлять госсубсидии в размере 8,5 млрд рублей в год. Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов предполагается дерегулировать.

Напомним, ранее по итогам проверки федеральная антимонопольная служба не выявила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне — августе 2019 года.

ЭкономикаОбщество
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