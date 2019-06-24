Мэр Челябинска ушел со своего поста
Депутаты Челябинской городской думы приняли отставку мэра города Владимира Елистратова в понедельник, 24 июня. Голосование состоялось на внеочередном заседании парламента.
Глава Челябинска подал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Елистратова, заявление подписано осознанно, согласовано с губернатором и администрацией президента, пишет «РИА Новости».
Депутаты также проголосовали за назначение исполняющего обязанности главы города — им стала замглавы города Наталья Котова.
Напомним, ранее мэра Риги Дайниса Турлайса, не проработавшего на посту месяц, отправили в отставку.ОбществоВласть
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