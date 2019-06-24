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Мэр Челябинска ушел со своего поста

08:47, 24.06.2019
Мэр Челябинска ушел со своего поста
Фото: cheladmin.ru

Депутаты Челябинской городской думы приняли отставку мэра города Владимира Елистратова в понедельник, 24 июня. Голосование состоялось на внеочередном заседании парламента.

Глава Челябинска подал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Елистратова, заявление подписано осознанно, согласовано с губернатором и администрацией президента, пишет «РИА Новости».

Депутаты также проголосовали за назначение исполняющего обязанности главы города — им стала замглавы города Наталья Котова.

Напомним, ранее мэра Риги Дайниса Турлайса, не проработавшего на посту месяц, отправили в отставку.

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