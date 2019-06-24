Хабиров прокомментировал борьбу со Стивеном Сигалом

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал борьбу с голливудским актером Стивеном Сигалом. Пост руководитель региона опубликовал на своей странице в Facebook.

Хабиров бросил вызов голливудскому актеру Стивену Сигалу на Сабатуе в Сибае в минувшие выходные. Они сошлись на майдане в традициоонной борьбе на поясах кореш.

«Честно говоря, когда Стивен попросил показать ему технику башкирский борьбы куреш, был огромный соблазн вспомнить молодость и изобразить что-то вроде броска. Но вовремя посетила мысль — а что, если вдруг у этой стодвадцатикилограммовой махины, чемпиона всего и вся сработает мышечная память и он заломает меня на глазах у всего Сабантуя?», — отметил он.

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Стоит отметить, что Сигал и Хабиров разошлись на ничье.

Напомним, ранее Хабиров отказался от строительства нового футбольного стадиона в Уфе.