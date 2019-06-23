В Сибай на Сабантуй прибыл Стивен Сигал
Врио главы РБ Радий Хабиров опубликовал снимки со Стивеном Сигалом, прибывшим в Башкирию на инвестиционный сабантуй в Сибай.
«Он представляет пул инвесторов, в том числе из США, рассматривающих республику как один из вариантов начала крупного агропромышленного бизнеса», — написал руководитель Башкирии в Instagram.
Он отметил, что сам праздник Сабантуй также интересует голливудского актера.
Напомним, что о приезде Сигала в Сибай сообщалось заранее. Бывшая звезда боевиков активно работает в России. Кроме функции спецпредставителя российского МИДа, Сигал планирует создать фонд русской Америки. Он регулярно посещает различные мероприятия, например Игру кочевников.Общество Башкортостан
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