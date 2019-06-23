Новости общества

14:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Сибай на Сабантуй прибыл Стивен Сигал

13:42, 23.06.2019
В Сибай на Сабантуй прибыл Стивен Сигал
Фото: instagram.com/khabirovradii

Врио главы РБ Радий Хабиров опубликовал снимки со Стивеном Сигалом, прибывшим в Башкирию на инвестиционный сабантуй в Сибай.

«Он представляет пул инвесторов, в том числе из США, рассматривающих республику как один из вариантов начала крупного агропромышленного бизнеса», — написал руководитель Башкирии в Instagram.

Он отметил, что сам праздник Сабантуй также интересует голливудского актера.

Напомним, что о приезде Сигала в Сибай сообщалось заранее. Бывшая звезда боевиков активно работает в России. Кроме функции спецпредставителя российского МИДа, Сигал планирует создать фонд русской Америки. Он регулярно посещает различные мероприятия, например Игру кочевников.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров