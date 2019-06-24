Эксперты назвали самые наркозависимые регионы России

Самая неблагополучная ситуация по употреблению наркотиков — в Московской и Челябинской областях, в Хакасии, сообщают «Известия».

К таким выводам пришли специалисты «Трезвой России», подготовившие «Антинаркотический рейтинг регионов». В перечень регионов, наиболее свободных от употребления наркотиков, попали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика. Исследование направлено в правительство.

Напомним, Министерство внутренних дел России по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано после Прямой линии, прорабатывает вопрос создания подразделения по контролю за работой сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

