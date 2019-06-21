Эксперты подсчитали экономические потери России от наркомании

Экономические потери России от наркомании равняются около 4,1 трлн рублей в год. Об этом заявили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия».

Согласно исследованию, данный показатель составляет порядка 3,96% от ВВП страны. Ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 220 тысяч рублей, годовые — 2,6 млн рублей. Сюда входят разбои, кражи, незаконный оборот наркотиков и другое.

Всего среднее реальное количество наркозависимых в России — 5 млн человек, из которых наиболее проблемные — 30%, пишет «РИА Новости».

В 2018 году ежегодные экономические потери России от наркомании составляли 3,6 трлн рублей.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщал, что в России выросло число пьющих алкоголь жителей.