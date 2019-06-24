Более половины россиян считают основной чертой советской власти заботу о простых людях
59% россиян считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о населении, сообщает «Интерфакс».
В опросе «Левада-центра» среди позитивных моментов в жизни СССР опрошенные также называют отсутствие межнациональных конфликтов, развитие экономики, отсутствие безработицы. В тоже время у каждого четвертого россиянина жизнь в СССР ассоциируется с очередями и дефицитом.
Напомним, ранее сообщалось, что около 90% жителей России готовы работать сверхурочно при условии максимальной заботы со стороны своего работодателя. Соответствующие данные приводит компания HeadHunter.
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