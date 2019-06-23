Экс-главе Renault-Nissan-Mitsubishi предъявят обвинение в присвоении более $3 млн

Прокуратура Токио заподозрила бывшего CEO альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении $3,25. По предварительным данным экс-гендиректор альянса забрал заложенные на вознаграждения сотрудникам деньги из фонда Renault.

В 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане была переведена сумма в $6,5 млн. Эти средства были перечислены в виде бонуса и не были указаны в контракте изначально, передает Asahi Shimbun Digital.

Впоследствии половину денег перевели на счета инвестиционной компании из Ливана GFI, фактически она принадлежит Гону. Прокуратура Токио полагает, что Гон присвоил эту сумму.

В начале июня совместная внутренняя проверка Renault и Nissan выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он отвергает.

Напомним, что изначально топ-менеджера арестовали по обвинению в нарушении японского финансового законодательства. Изначально утверждалось, что он уклонялся от уплаты налогов. Позже Гону били предъявлены и обвинения в финансовых махинациях.