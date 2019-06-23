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Рогозин показал, как на «Восточном» разрабатывают котлован под стартовый комплекс для «Ангары»

11:45, 23.06.2019
Рогозин показал, как на «Восточном» разрабатывают котлован под стартовый комплекс для «Ангары»
Фото: скриншот видео twitter.com/Rogozin

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter, что на космодроме «Восточный» разрабатывают котлован для универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя «Ангара».

— А тем временем на Восточном под ракету-носитель «Ангара» всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей, — написал Рогозин.

Напомним, ранее «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань». ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для ракет семейства «Ангара» на космодроме «Восточный».

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