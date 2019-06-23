Москалькова попросила грузинского омбудсмена обеспечить права россиян в их стране

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к своему грузинскому коллеге с просьбой оказать содействие в обеспечении прав россиян в их стране, сообщает «РИА Новости».

Она особо обратила внимание, что события, произошедшие в Тбилиси, вызывают чрезвычайную озабоченность.

Напомним, ранее генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за протесты в Тбилиси.

«Работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента. Ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — цитирует его «РИА Новости».

