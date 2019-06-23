В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при выборе алкоголя
Роспотребнадзор советует покупать алкоголь только в стационарных местах торговли, при наличии необходимой лицензии. Рекомендации размещены на официальном портале ведомства.
Лицензия должна быть размещена в доступном месте. В ведомстве советуют не покупать алкоголь с рук, а также в интернете. При выборе напитков рекомендуют обращать внимание на цену. В рознице водка крепостью 40% объемом 0,5 литра не может стоить меньше 205 рублей за бутылку. Минимальная цена за коньяк того же объема — 371 рубль. Также стоит обращать внимание на наличие неповрежденной федеральной или акцизной марки.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.
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