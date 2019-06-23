The National Interest об испытании гиперзвуковой ракеты в Индии: «Это зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном»

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии делает ближе на один шаг ядерную войну с Пакистаном, сообщает The National Interest.

Несмотря на ранние сообщения о неудачных тестах, сам по себе проект сверхзвукового оружия в Индии — «зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном». Пакистан, зная, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может столкнуться с идеей «применить все или потерять все» относительно своего ядерного потенциала.

Напомним, ранее сообщалось, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не целесообразно возобновлять. Такое решение приняли участники Люксембургского международного форума по предотвращению ядерной катастрофы. Альтернативой ему может стать мораторий на производство и размещение такого вида вооружений.

