Международные эксперты назвали мораторий альтернативой ДРСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не целесообразно возобновлять, решили участники Люксембургского международного форума по предотвращению ядерной катастрофы. Альтернативой ему может стать мораторий на производство и размещение такого вида вооружений.

Такое мнение высказал почетный член правления фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» Пьер Леллюш. Его поддержали многие участники форума, пишут «Ведомости».

«Надо уделять больше внимания сохранению договора СНВ — это последний документ в области контроля над вооружениями, который будет определять вектор движения в области безопасности между США и Россией», — приводит газета слова экс-министра иностранных дел России Игоря Иванова.

Бывший министр обороны США Уильям Перри добавил, что сегодня на смену ДРСМД может прийти только односторонний отказ стран от вооружений, запрещенных договором.

Напомним, что США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля. Россия сделала то же самое в начале марта.