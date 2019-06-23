Власти Башкирии заключили на инвестиционном сабантуе в Сибае соглашения на 0,9 млрд рублей

На инвестфоруме в Сибае были заключены два соглашения в аграрной сфере. Объем инвестиций составит более 913 млн рублей.

Первое соглашение касается проекта СПК «Красная Башкирия» по созданию роботизированной молочно-товарной фермы мощностью более 63 тысяч центнеров молока в год. Вложения в него оцениваются на уровне 461,5 млн рублей, передает РБК. Уже построено тентовое здание, устанавливается вентиляция, монтируются доильные роботы, подведен водопровод, строится тентовый телятник.

Второй проект группы компаний «ТАВРОС» предусматривает реконструкцию и расширение мощностей по производству гранулированного жома на ОАО «Чишминский сахарный завод». Вложения в него составят 452 млн рублей. Ожидается, что продукция будет поставляться в Латвию, Нидерланды, Испанию, Италию, Турцию, Китай.