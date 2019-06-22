Всемирный форум татарской молодежи избрал новым председателем Ленарию Муслюмову

Ленария Муслюмова была избрана председателем на заседании совета Всемирного форума татарской молодежи. Она продолжит исполнять руководить организацией, которую возглавила после ухода Табриса Яруллина.

Муслюмова будет занимать пост два месяца, до следующего заседания форума, сообщает «Казанский репортер».

Напомним, что в начале июня Табрис Яруллин покинул пост председателя Всемирного форума татарской молодежи. Он рассказал «Реальному времени», что сам решил уйти из организации.