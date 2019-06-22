Валуев признался, что не полностью избавился от опухоли мозга

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев признался, что продолжает лечение от опухоли мозга. В 2010 году он не смог полностью избавится от нее во время операции.

«Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — рассказал депутат в эфире программы «Он и она» на канале «ТВ Центр».

Напомним, что Валуев является первым российским профессиональным боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации. Он покинул спорт в 2010 году как раз из-за обнаруженной опухоли.

Депутат регулярно посещает Татарстан. Он бывал на боксерских турнирах в Лениногорске и Челнах, а также на велосипедных заездах в Альметьевске и встречах со студентами в Елабуге.